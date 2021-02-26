Kraliçe Elizabeth’den Covid-19 aşısı çağrısı

Geçtiğimiz ay 99 yaşındaki Edinburgh Dükü eşi Prens Philip ile birlikte Covid-19 aşısı olan 94 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, aşının canını hiç yakmadığını söyledi.



Kamusal alanda sağlık sorunlarından bahsetmemesiyle bilinen 2.Elizabeth, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki Covid-19 aşısı operasyonlarını koordine eden grupla yaptığı video konferans görüşmesinde açıklamalarda bulundu.



‘AŞI OLDUKTAN SONRA GÜVENDE HİSSEDİYORSUNUZ’



Covid-19 aşısı deneyimi hakkında sorulan soruya Elizabeth, "Hiç acıtmadı. Bana hiçbir zararı olmadı. Çok çabuktu. Aşı olduktan sonra kendinizi direkt olarak güvende hissediyorsunuz. Aşının bu kadar kolay olmasına şaşıran insanlardan birçok mektup aldım" dedi.



Aşı yaptırmaktan kaçınan insanlar olduğunu bildiğini belirten Kraliçe, Britanyalıları aşı olmaya çağırdı. “Kişiler sadece kendini değil, başkalarını da düşünmelidir” diyen Elizabeth Covid-19’u veba salgınına benzetti.



‘KRALİÇE'NİN SÖZLERİ GÜVENİ ARTIRIR’



Ülkede yürütülen aşı seferberliğini savaş yıllarına benzeten Elizabeth’in açıklamalarının ardından İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin Aşı Programı sorumlusu Dr. Emily Lawson, Kraliçe'nin sözlerinin aşıya karşı güveni artıracağını kaydetti.



Aşılamaya en erken başlayan ülke olan İngiltere’de yaklaşık 19 milyon kişi aşının birinci dozunu olurken, 700 binin üzerinde kişi de aşının her iki dozunu da oldu.



50 yaş üzerindeki kişilerin 15 Nisan’a kadar, geri kalan herkesin ise Ağustos ayının başına kadar aşılanması planlanan 68 milyonluk ülke Covid-19’dan en fazla etkilenen Avrupa ülkesi olarak dikkat çekiyor.



İngiltere’de Covid-19 salgını sebebiyle Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre vaka sayısı 4 milyon 154 bin, can kaybı sayısı en az 122 bin olarak kaydedildi.