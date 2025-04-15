Kraliçe gibi yaşayıp kimseyle konuşamıyorlar: Rusya'daki dadıların bilinmeyen hayatı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası birçok Batılı ülke Moskova’ya ağır yaptırımlar uygularken, İngiltere’de yaşayan 43 yaşındaki Catrin Vaughan için hayat pek de değişmedi. Galli dadı, 2007’de köyünü terk ederek bir Rus milyarderin çocuklarına bakmak için ülkeye taşındı. 2022’de savaş başladığında ailesi ondan hemen dönmesini istedi. Babası, "haydutlarla dolu bir ülkede" kızının kalmasını istemiyordu. Ancak Catrin, “Burada kalacağım. Milyarder patronum bana para saçıyor” diyerek kalma kararını verdi.



SAVAŞ MAAŞLARI KATLADI: YILDA 180 BİN STERLİN



Savaşın ardından yaptırımlar nedeniyle Batılıların Rusya'da para kazanması daha da zorlaşsa da İngiliz dadılara olan talep hiç düşmedi. Hatta bu talep, maaşları katladı. İngiltere'de ortalama bir dadı yıllık 32 bin sterlin kazanırken, Rusya'daki İngiliz dadılar yılda 180 bin sterline kadar ücret alabiliyor. Üstelik yemek, konaklama, sağlık ve seyahat gibi giderlerin tamamı ailelerce karşılandığı için, dadılar kazandıkları paranın büyük bölümünü biriktirebiliyor.



SIRADAN HAYATLARDAN SARAYLARA

İngiliz dadıların çoğu, lüks yaşama geçmeden önce oldukça sıradan işler yapıyordu. Temizlik görevlisi ya da kreş çalışanı olarak başlayan kariyerler, bugün süper yatlarda tatillere ve özel jetlerde seyahatlere evrildi. Bu değişimi sağlayan ajanslardan biri de Valentin Grogol’a ait. 2009’dan beri faaliyet gösteren İngiliz Dadı ajansı, ultra zengin ailelerin güvenini kazanmış durumda.



YALAN MAKİNESİ İLE İŞE ALIM SÜRECİ

Ajans aracılığıyla işe giren dadılar sadece diploma kontrolünden geçmiyor; sosyal medya taramaları, tam sağlık testleri ve hatta bazı durumlarda yalan makinesi testine tabi tutuluyorlar. Catrin, işe alınmadan önce uyuşturucu kullanıp kullanmadığını ve paraya karşı ne kadar “dirençli” olduğunu test eden bir süreçten geçmiş.



"ARTIK BİRKAÇ TEL BEYAZ SAÇIM VAR"

Bir başka dadı Firmin Shepherd ise savaşın ardından yaşadığı psikolojik etkileri şu sözlerle anlatıyor: “Birkaç tel beyaz saçım var. Bunlar, ‘nükleer’ kelimesi konuşulmaya başlandığında çıktı.” Shepherd, St. Petersburg’da eğitim aldıktan sonra ultra zenginler için İngilizce eğitimi ve danışmanlık vermeye başlamış. Ancak savaşın tırmanmasıyla birlikte Moskova’daki hava savunma sistemlerinin çıkardığı yüksek seslerden rahatsızlık duyduğunu ifade ediyor.



SİYASET YASAK, GİZLİLİK ŞART

Ajansların ve ailelerin ortak beklentisi, dadıların siyasi tarafsızlığını koruması. "Rusya’ya karşı herhangi bir nefret hissediyor musun?" gibi sorularla başlayan işe alım süreçlerinde, politik görüş belirtmek ciddi bir sorun haline gelebiliyor. Aynı şekilde, müşteri gizliliği de oldukça önemli. Tatil fotoğrafı paylaşan bir dadı, anında işinden olabiliyor.



LÜKS İÇİNDE İZOLASYON

Tüm bu yüksek gelir, lüks tatiller ve prestije rağmen, bu dadıların çoğu sosyal hayattan uzaklaşmış durumda. Catrin, eski arkadaşlarının onu sosyal medyada engellediğini ve parasını harcayabileceği bir çevresinin kalmadığını söylüyor. “Sürekli yalnızım. Buna alıştım çünkü dışlandım,” diyor.



Konuşan bazı dadılar, çalıştıkları çocukların psikolojik ve davranışsal sorunlarla boğuştuğunu ifade ediyor. “Evlat edinilmiş çocuklarla çalıştım, ultra zengin çocuklarla da. Ve aralarında neredeyse hiçbir fark yok,” diyen bir dadı, şımartmanın çocuk gelişimindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.



Ukrayna işgali sonrası uygulanan ekonomik yaptırımlar, Rusya’da kazanılan paranın Batı’da harcanmasını da zorlaştırıyor. “Bir ev almaya çalışıyorum ama Rusya ile bağlantım olduğu için avukatlar bile bana hizmet vermeye korkuyor,” diyen dadılar, kazandıkları serveti değerlendirmekte güçlük çekiyor.

