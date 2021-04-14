Kraliçe, Prens Philip'in ölümünden dört gün sonra kraliyet işlerine geri döndü

Kraliçe 2. Elizabeth, eşi Prens Philip’in ölümünden sadece dört gün sonra kraliyet görevlerine geri döndü.



94 yaşındaki Britanya Kraliçesi, Cuma günü eşi Prens Philip’in vefatından dört gün sonra, hanesinin en üst düzey yetkililerinden olan eski Lord Chamberlain Earl Peel'in emeklilik töreni için ilk yüz yüze etkinliğine ev sahipliği yaptı.



Emeklillik töreni düzenlenen eski Lord Chamberlain Earl Peel’in kritik bir görevi 14 yıl boyunca üstlendiği belirtilirken, Windsor Kalesi'nde gerçekleşen kıdemli atamaları denetlemek, Kraliçe ile Lordlar Kamarası arasındaki iletişim kanalı olmak ve Buckingham Sarayı ile Clarence House arasındaki koordinasyonu sağlamak biri görevleri başarıyla yerine getirdiği belirtildi.



Windsor Kalesi'nde düzenlenen tören sırasında Kraliçe, eski kraliyet yardımcısının asasını ve görev işaretini kabul etti.



PRENS PHİLİP’İN CENAZE HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR



Kraliçe görevine dönerken Edinburgh Dükü Philip için önümüzdeki Cumartesi günü Windsor Kalesi'nde düzenlenecek cenaze töreni hazırlıkları ise son sürat devam ediyor.

Cenaze töreninde Kraliyet Donanması, Kraliyet Deniz Piyadeleri, Ordu ve RAF'tan askerler ve eşlerin yanı sıra üst düzey askeri rütbelilerin yer alması bekleniyor.



Bir kraliyet yetkilisi yaptığı açıklamada, hafta sonu monarşinin ve ailelerinin iki hafta kraliyet yası tutacaklarını duyururken, aile üyelerinin "koşullara uygun görevler üstlenmeye devam edeceğini" söyledi.