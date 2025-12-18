Kraliçe tacını kenara bıraktı, yarışıp altın madalya kazandı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un eşi Kraliçe Suthida, Tayland'da düzenlenen Güneydoğu Asya Oyunları'na katıldı. Yelkenli tekne kategorisinde yer alan kraliçe, 9 kişilik mürettebat üyeleriyle yarıştı.

47 yaşındaki kraliçe, taktikçi ve dümenci olarak görev yaparak Tayland takımını Pattaya açıklarında Malezya ve Myanmar'ın önünde zafere taşıdı.

Kraliçe Aralık'ta Bangkok'ta düzenlenen Güneydoğu Asya Oyunları'nın açılış töreninde Tayland heyetine başkanlık etti. Suthida, yelken sporunda altın madalya kazanan ilk kraliyet ailesi üyesi değil kayınpederi Kral Bhumibol Adulyadej 1967 yılında yelken sporları alanında altın madalya kazanmıştı.

Ülkesindeki etkinliklerde ön sırada bulanan kraliçe iletişim fakültesi mezunu askeri kariyerine başlamadan önce Thai Airways'te uçuş görevlisi olarak çalıştı. Kariyerinin yanı sıra tutkulu bir sporcu olan kraliçe Bangkok'ta Kenyalı koşu efsanesi Eliud Kipchoge ile birlikte yarı maratonunda da yer aldı.

Spor tutkunu kraliçeye altın madalyasını ise eşi Kral Vajiralongkorn tarafından takdim edilecek.