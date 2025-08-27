Kraliçeden az kullanılmış araba: 10 milyon liraya satıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 2006 model Range Rover aracı 1755 bin 500 pound yani yaklaşık 10 milyon liraya açık artırmayla satıldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü İngiltere'de düzenlenen müzayedede satışa çıkan aracın piyasa değerinin nerdeyse 10 katı fiyatına alıcı bulduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 200 bin km'de olan araç 8 silindirli ve 4,2 litre hacimli motora sahip. Müzayedeye çıkan aracı Karayipler'den ismi açıklanmayan bir kişinin satın aldığı duyuruldu. Aracın kraliyet ailesinin kullanımı için özel olarak tasarlandığı kaydedildi.