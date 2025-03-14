Kraliçe'den Gisele Pelicot'ya destek mektubu

Kraliçe Camilla, toplu tecavüz mağduru Fransız Gisele Pelicot'ya destek mektubu gönderdi.

Pelicot'nun avukatı Antoine Camus, Le Monde'a yaptığı açıklamada, "Mücadelesini Britanya kraliyet ailesine duyurmayı başardığını görmek onu çok şaşırttı, duygulandırdı ve epey gururlandırdı" dedi.



PELİCOT'NUN ADALET MÜCADELESİ



Fransa'da, Dominique Pelicot isimli adam, 10 yıl boyunca yabancı erkekleri evine davet ederek ilaç verdiği eşine cinsel saldırıda bulundu.

Eşi, bu suçlardan hapse atılırken, geçen sonbaharda Fransa'da görülen toplu tecavüz davasında 51 erkek toplam 428 yıl hapis cezası aldı. Pelicot'nun eşi ise en üst sınırdan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Mazan köyünde görülen davada kimliğini gizlemeyi reddeden Pelicot, Fransa'da cinsel saldırıya karşı cesaret sembolü haline geldi.



Pelicot, cinsel şiddet mağdurlarına seslenerek, "Asla yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyorum" dedi.



The Independent, Pelicot'yu 2025'in en etkili kadını seçerken, kendisi de adalet arayan diğer mağgurların sesi olmaya devam etti.



DESTEK MEKTULARI YAĞIYOR



Le Monde'a göre Mazan davasının sona ermesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen, Pelicot'ya her hafta destek mektupları gelmeye devam ediyor. Avukatları Antoine Camus ve Stéphane Babonneau, gönderilen mektupların çoğunun cesaret ve dayanışma mesajları içerdiğini belirtiyor.



Avukat Babonneau, "Davanın sona ermesinden beri bu konuyu düşünmediğim bir gün bile olmadı" derken, Camus ise "Bu insanları görmezden gelemeyiz. Gelen mesajları Gisele'e iletiyoruz ve onun adına herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Buckingham Sarayı, Kraliçe Camilla'nın mektubunun içeriği hakkında yorum yapmaktan kaçınsa da, Newsweek'e göre Camilla, Pelicot'nun "onur ve cesaretinden son derece etkilendi" ve ona destek vermek istedi.