Kraliçeyi taklit etti, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Tayland'da 2020 yılında düzenlenen bir gösteri yürüyüşü sırasında kraliçeyi taklit eden bir aktiviste 2 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti genç kadının, kraliçe kıyafeti ile kırmızı halı üzerinde “kraliyet muhafız müziği” eşliğinde yürüyerek “halkı selamlama” taklidi yapmasının yasalara aykırı olduğuna karar verdi.

Kraliçeyi taklit etti, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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’da kraliçeyi taklide hapis cezası verildi.

Tayland Ceza Mahkemesi tarafından bugün görülen davada, başkent Bangkok'ta 2020 yılında düzenlenen bir gösteri yürüyüşü sırasında Tayland Kraliçesini taklit ettiği gerekçesiyle 26 yaşındaki aktivist Jatuporn Sae-Ung, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Sae-Ung’un 2020 yılında Bangkok’un Silom bölgesinde düzenlenen bir eylemde Tayland Kraliçesi kıyafeti giymesi ve kraliçeyi taklit etmesinin "lese-majeste" adı verilen kraliyet yasalarına aykırı olduğuna hükmetti.

Sae-Ung mahkeme sırasında yaptığı savunmada, söz konusu eylemlere Tayland geleneksel kıyafetleri giyerek katıldığını kabul ettiğini, ancak kraliyeti küçük düşürmek niyetinde olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti ise, Sae-Ung’un kraliçe kıyafeti kılığında kırmızı halı üzerinde “kraliyet muhafız müziği” eşliğinde yürüyerek “halkı selamlama” taklidi yapmasının yasalara aykırı olduğuna karar verdi.

"KARAR HUKUK DIŞI"

Tayland İnsan Hakları Avukatları tarafından karar sonrası yapılan bildiride, Sae-Ung’un cezasının hukuk dışı olduğunu ifade edilirken, aktivistin hapis cezasının kaldırılması için kefalet başvurusunda bulunulacağı bildirildi.

241 SİYASİ TUTUKLU VAR

Dünyanın en katı kraliyet yasalarına sahip ülkelerinden biri olan Tayland’da, ‘lese-majeste’ adı verilen yasalar gereği en az 241 siyasi tutuklu bulunuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından sıkça eleştirilen yasaların, siyasi bir cezalandırma yöntemi olarak suistimal edildiği iddia ediliyor.

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