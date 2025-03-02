Kraliyet ailesi arkasında: Kral Charles'tan Zelenski'ye destek daveti
İngiltere'de düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye katılmak üzere Londra'ya giden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün İngiltere Kralı 3. Charles ile bir araya gelecek. Kral Charles, sadece iki gün önce ABD Başkanı Donald Trump'ı da İngiltere'ye davet etmişti. Zelenski'nin ani daveti, Trump ile yaşadığı sert anlaşmazlıktan sonra İngiltere'nin Zelenski'yi desteklediğinin en açık işareti olarak görülüyor.
İngiltere Kralı Charles, pazar günü Sandringham'da Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile bir araya gelerek kendisine yönelik nadir görülen bir destek sunacak.
Kral'ın Zelenski'yi daveti, Trump'ın Beyaz Saray'da Zelenski'ye hakaret ederek dünya çapında infiale yol açmasının bir gün ardından geldi.
İKİ GÜN ÖNCE TRUMP'I DAVET ETTİ
Kral Charles, sadece iki gün önce Keir Starmer aracılığıyla ABD Başkanı'nı da İngiltere'ye davet etmişti.
Trump ise aldığı davet üzerine, "Bu gerçekten çok özel, daha önce hiç olmamıştı. Yakında İngiltere'yi ziyaret edeceğim" ifadesini kullanmıştı.
İNGİLTERE ZELENSKİ'NİN ARKASINDA
Kral Charles'ın Zelenski ile yapacağı görüşme, Ukrayna liderinin Başbakan Starmer ile görüşmesinin ardından gerçekleşecek.
Hem Kral'ın hem de Başbakan'ın bu jestleri, İngiltere'nin Trump ile yaşadığı sert anlaşmazlıktan sonra Zelenski'yi desteklediğinin en açık işareti olarak görülüyor.
KRALİÇE'NİN İZİNDEN GİTMİYOR
Zelenski'yi Sandringham'a davet etme kararı, Kral'ın Kraliçe Elizabeth'in yerine geçmesinden bu yana yaptığı en açık siyasi eylem.
Annesi siyasetten uzak durmak için elinden geleni yaptı ama Charles, Trump'ın ziyaretinden önce Zelenski'yi davet ederek bu tutumu bozma riskini göze alıyor.
BEYAZ SARAY'DA GERİLİM
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenski, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.
Cuma günü Zelenski ile Trump arasındaki tartışmayı Rusya ile savaşta bir "dönüm noktası" olarak niteleyen Starmer, "Ukrayna'ya kapasite, eğitim ve yardım sağlama taahhüdünü ikiye katlayarak onu mümkün olan en güçlü konuma getirmeyi" planladığını söylemişti.
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