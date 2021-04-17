Kraliyet Ailesi cenazede buluşacak

Birleşik Krallık, Prens Philip'e veda etmeye hazırlanıyor. Corona virüs tedbirleri gereği sadece 30 kişinin katılacağı cenaze töreni için son hazırlıklar yapılıyor. Tören için Windsor Kalesi'nin bahçesinde 800’e yakın asker hazır bulunacak.



Televizyonlardan canlı yayınlanacak törenin 50 dakika sünmesi bekleniyor. Kalenin içindeki St George Şapeli'nde düzenlenecek törene halkın katılmasına izin verilmeyecek. Birleşik Krallığı oluşturan ülkelerde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.



Geçen hafta 99 yaşında hayata veda eden Prens Philip şapele, tasarımına katkı sunduğu özel bir cenaze aracıyla götürülecek.



Cenaze aracının arkasında 3 oğlu, kızı ve 2 torunu, Prens William ve Prens Harry yürüyecek. Kraliçe doğrudan aracıyla Şapele gidecek. Covid kuralları gereği şapelde tek başına oturacak ve diğer tüm katılımcılar gibi maske takacak.



Prens Philip'in ölmeden önce cenazesinin ayrıntısına kadar kendi hazırladığı belirtiliyor. Eşi Kraliçe ikinci Elizabeth ise törene son dokunuşları yapıyor.



Araları gergin olan Prens William ve Prens Harry'nin cenaze aracının arkasında yan yana yürümeyecek. İngiliz basınına göre Kraliçe ailedeki gerilimin azaltılması için bir formül geliştirdi ve iki kardeşin arasında kuzenleri Peter Philips'in yürümesine karar verdi. Peter Philips'in iki kardeş arasında arabulucuk yapmaya çalışacağı da konuşuluyor.



Kraliçe, Kraliyet'ten ayrıldığı için törende askeri üniforme giyemecek olan Prens Harry için bir jest yaptı. Tüm aile üyelerinin askeri üniforma giymemesine karar verdi. Ailenin erkekleri törene takım elbiseyle katılacak.



Eşinin cenazesi için günlerdir titizlikle hazırlık yapan Kraliçe'nin kıyafetini son gün seçtiği ve saçını kestirdiği belirtiliyor.



