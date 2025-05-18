Kraliyet ailesi devlete karşı: 80 yıllık mücevher anlaşmazlığı!

İtalya'da bir mahkeme, ülkenin son kralı II. Umberto'nun çocukları tarafından kraliyet mücevherlerini almak için açılan davada karara vardı.



Yargıç, talebi reddederek, ulusal hazinelerin devletin malı olarak kalmasına karar verdi.

BANKADAKİ BİR KASADA SAKLANIYOR



İtalya'nın son hükümdarının torunları, yaklaşık 78 yıldır İtalya Merkez Bankası'ndaki bir kasada muhafaza edilen mücevherleri geri almak için İtalyan hükümetine dava açmıştı.



Dava, II. Umberto'nun soyundan gelenlerin, değeri 300 milyon euro olan mücevherler konusunda bankayla bir anlaşmaya varamaması üzerine açıldı.



Monarşinin 85 yıllık varlığı boyunca çeşitli prenses ve kraliçelerin taktığı broş, kolye ve taçlarda 6 binden fazla elmas ve 2 bin incibulunuyor.