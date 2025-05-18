Kraliyet ailesi devlete karşı: 80 yıllık mücevher anlaşmazlığı!
Son İtalya Kralı II. Umberto'nun torunları, hükümet tarafından korunan mücevherler üzerinde hak iddia ediyor. Aile, mücevherlerin yanında "sahipleri adına güvende tutulacağını" belirten şifreli bir not yer aldığını söylüyor.
İtalya'da bir mahkeme, ülkenin son kralı II. Umberto'nun çocukları tarafından kraliyet mücevherlerini almak için açılan davada karara vardı.
Yargıç, talebi reddederek, ulusal hazinelerin devletin malı olarak kalmasına karar verdi.
BANKADAKİ BİR KASADA SAKLANIYOR
İtalya'nın son hükümdarının torunları, yaklaşık 78 yıldır İtalya Merkez Bankası'ndaki bir kasada muhafaza edilen mücevherleri geri almak için İtalyan hükümetine dava açmıştı.
Dava, II. Umberto'nun soyundan gelenlerin, değeri 300 milyon euro olan mücevherler konusunda bankayla bir anlaşmaya varamaması üzerine açıldı.
Monarşinin 85 yıllık varlığı boyunca çeşitli prenses ve kraliçelerin taktığı broş, kolye ve taçlarda 6 binden fazla elmas ve 2 bin incibulunuyor.
MAHKEME TALEBE "AÇIKÇA ASILSIZ" DEDİ
Roma Hukuk Mahkemesi, ailenin mülkiyet hakkı talebini perşembe günü "açıkça asılsız" olarak nitelendirerek reddetti.
İtalya Bankası avukatı Olina Capolino, kararı memnuniyetle karşıladı. "Bir vatandaş olarak, devletin yakında bu tarihi mücevherleri bir müzede sergilemesini umuyorum" dedi.
İtalya Bankası, mücevherleri 5 Haziran 1946'da, İtalyanların monarşiyi ortadan kaldırmaya oy vermesinden üç gün önce teslim aldı. Bu sırada sadece 34 gün hüküm süren II. Umberto, erkek mirasçılarıyla birlikte sürgüne gönderilmişti.
ŞİFRELİ NOT İDDİASI
Hanedan ise mücevherlerin, devletin el koymadığı tek varlıkları olduğunu savunuyor. Kralın torunları ayrıca mücevherlerin yanında bunların "sahipleri adına güvende tutulacağını" belirten şifreli bir not yer aldığını söylüyor.
Varisler bu notun mücevherlerin devlete değil kendilerine ait olduğunu kanıtladığını iddia ediyor.
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