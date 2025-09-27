Kraliyet ailesinde buzlar eriyor: Prens Harry'den sert açıklama

Prens Harry, babası Kral Charles ile yaptığı görüşmeye yönelik iddiaları yalanlayan bir açıklama paylaştı.

Yazılı açıklamada, görüşmeye ilişkin bazı haberlerin “kesinlikle asılsız” olduğu belirtilerek, kendisine atfedilen ifadelerin “tamamen uydurma” olduğu vurgulandı.

Özellikle Harry’nin, görüşmede kendisini "bir akrabadan çok resmi bir ziyaretçi gibi hissettiği” yönündeki iddialar çin “uydurma” ifadesi kullanıldı.

"BARIŞMA ÇABALARINI SABOTE ETMEK İSTİYORLAR"

Sussex Dükü’nün sözcüsü, The Independent’a yaptığı açıklamada, “Dük’ün görüşmeye dair hislerine yönelik son haberler kesinlikle yanlıştır. Kendisine atfedilen sözler tamamen uydurma olup, belli ki baba ile oğul arasındaki olası bir barışmayı sabote etmeye niyetli kaynaklardan beslenmiştir” dedi.

FOTOĞRAF POLEMİĞİ

Harry’nin Kral’a, kendisinin Meghan Markle ve çocukları Archie ile Lilibet’in yer aldığı bir fotoğraf verdiğine dair The Sun’da çıkan haberlere de açıklık getirildi.

Sözcü, “Aynı kaynaklar hediyeleşme konusunu da sızdırmış görünüyor. Böyle detayların özel kalmasını tercih ederdik. Ancak netlik açısından şunu teyit edebiliriz: Çerçeveli bir fotoğraf verildi fakat bu karede Dük ve Düşes yer almıyordu” ifadelerini kullandı.

19 AY SONRA İLK BULUŞMA

76 yaşındaki Kral Charles ile Prens Harry, 10 Eylül’de Clarence House’ta yaklaşık bir saat süren bir çay buluşması gerçekleştirdi. Bu, baba ile oğulun 19 ay sonra ilk kez yüz yüze görüşmesi oldu. Harry, görüşmenin ardından Londra’daki Invictus Games etkinliğine katıldı.



Etkinlik sırasında Kral Charles hakkında sorulan bir soruya ise kısaca, “Evet, gayet iyi, teşekkürler” yanıtını verdi.



Prens Harry, Mayıs ayında BBC’ye verdiği röportajda, “Ailemle barışmayı çok isterim” demiş, babasının güvenlik düzenlemeleri nedeniyle kendisiyle görüşmediğini öne sürmüştü.

Ayrıca, “Babamın ne kadar daha zamanı kaldığını bilmiyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.