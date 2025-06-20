Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne baskın: "İsrail uçaklarına yakıt sağlıyor"

İngiltere'de Filistin destekçisi aktivistler, Oxfordshire'daki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Brize Norton Hava Üssü'ne girerek iki askeri uçağı kırmızı boyayla boyadı.



"Palestine Action" grubu üyesi aktivistlerin paylaştığı görüntülerde, iki kişinin Oxfordshire'daki hava üssünde karanlıkta hareket ettiği, birinin scooter ile Airbus Voyager hava yakıt ikmal uçağına yaklaşıp jet motoruna kırmızı boya sıktığı görüldü.



Grubun paylaştığı görüntülerde, aktivistlerin üs içinde serbestçe dolaştıkları da görüldü.



Eylemin ardından gruptan yapılan yazılı açıklamada, Gazze ve Orta Doğu'daki askeri operasyonlar için kullanıldığı öne sürülen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) RAF Akrotiri üssüne her gün uçuşların yapıldığı RAF Brize Norton üssündeki iki askeri uçağa zarar verildiği bildirdi.



Açıklamada, eylemcilerin güvenliği atlattığı ve ikmal uçaklarını hizmet dışı bıraktığı ifade edildi.



Aktivistlerin yangın söndürücülerden dönüştürülmüş ekipmanlarla uçak motorlarına kırmızı boya püskürttüğü belirtilen açıklamada, ayrıca levyelerle uçaklara daha fazla hasar verildiği aktarıldı.



Açıklamada, Filistinlilerin kanını simgeleyen kırmızı boyanın da piste püskürtüldüğü ve olay yerine Filistin bayrağı bırakıldığı aktarılarak, her iki aktivistin de güvenlikten kaçmayı başardığı ifade edildi.



Grubun Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "İngiliz hükümeti kamuoyu önünde İsrail'i kınasa da hala askeri kargo gönderiyor, Gazze üzerinde casus uçuşları yapıyor ve ABD ile İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali sağlıyor." denildi.

