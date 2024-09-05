Kraliyet iddialara sessiz kalmadı: "Kral Charles'ın sağlığı gayet iyi"

Kraliçe Camilla, yedi aydır süren kanser tedavisinin ardından Kral Charles'ın durumunu açıkladı.



Kraliçe, Royal United Hospital'daki kanser merkezini gezerek 500 binden fazla kişiye hizmet veren merkezin hastaları, personeli ve destekçileriyle bir araya geldi.



Kraliçe burada Kral'ın sağlığı hakkında bilgi almak isteyen merkez çalışanının sorusuna basit bir şekilde, "Çok iyi durumda" diye yanıt verdi.



Şubat ayında hastalığı teşhis edilen hükümdarın tedavisi devam ediyor.

SARAY İÇİNDEN SESLER YÜKSELİYOR



Geçtiğimiz günlerde saraydan bir yetkili, "Saray, Charles'ın iyileştiği izlenimini veriyor ama o hâlâ çok hasta" açıklamasında bulunmuştu.



İçeriden yetkililer Kral'ın görevlerine dönüşü hakkında, "Genellikle helikopterle getiriliyor ve sonra geri götürülüyor. İyi bir dinlenmeye ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.



Kral'ın sağlığı hakkında spekülasyonlar artarken bir kanser merkezini ziyaret eden Kraliçe Camilla'nın iddiaları yalanlayan açıklamaları dikkat çekti.

KRALİYET AİLESİNDE CENAZE İŞLERİ

Kral Charles'ın ölümü ve cenazesine ilişkin planlar adını Galler'deki bir asma köprüden alıyor ve "Menai Köprüsü Operasyonu" olarak anılıyor.



Daha önce bu tarz bir acil durum planını Kraliçe Elizabeth öldüğünde görmüştük.



Kraliçenin ölümünün ardından haber "Londra Köprüsü yıkıldı" ifadesiyle yayıldı ve kraliçenin ölümünün ardından geçecek günlerin detaylı olarak planlandığı ortaya çıktı.

Kral Charles'ın cenaze töreni ölümünden yaklaşık dokuz gün sonra gerçekleşecek.



Kraliçe'nin cenazesi ise ölümünden 11 gün sonra düzenlenmişti.