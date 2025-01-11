Kraliyet kararnamesi: Fas Kralı 6. Muhammed, 1304 kişiyi affetti

Fas Kralı 6. Muhammed, Bağımsızlık Bildirgesi'nin Fransız sömürge yetkililerine (1912-1956) sunulmasının yıl dönümü dolayısıyla 1304 kişi için kraliyet affı kararnamesini yayımladı.



Fas Adalet Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Kral 6. Muhammed tarafından imzalanan kraliyet kararnamesi ile aralarında tutukluların da bulunduğu 1304 mahkum hakkında af kararı verildi." ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, 1304 kişinin çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu belirtildi.

