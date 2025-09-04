Kraliyetle başbakan arasında kriz: Tayland'da neler oluyor?

Tayland'da, Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai'nin ana muhalefet partisinin desteğini kaybetmesinin ardından parlamentoyu feshetmek için sunduğu kararname, Kraliyet makamı tarafından reddedildi.

Phumtham, azledilen eski Başbakan Paetongtarn Şinavatra'nın yerine gelmişti.

Öte yandan ülkenin etki sahibi eski başbakanı Paetongtarn Şinavatra'nın babası Thaksin Şinavatra'nın da ülkeden ayrıldığı duyuruldu.

Bangkok merkezli haber kuruluşu Thai Enquirer'in haberine göre Kraliyet Ofisi, reddin gerekçesi olarak Phumtham'ın "geçici" başbakan olması dolayısıyla yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıkları gösterdi.



Phumtham ise hukukun üstünlüğüne saygı duyduğunu vurgulayarak, konuyu yeniden incelenip değerlendireceğini açıkladı.



NE OLMUŞTU?



Ana muhalefetteki Tayland Halk Partisi, iktidardaki Pheu Thai Partisinden eski Başbakan Paetongtarn Şinavatra'nın yerine vekil olarak seçilen Phumtham'a destek vermeyeceğini açıklamıştı.



Bunun yerine parti, koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi lideri Anutin Charnvirakul'u yeni başbakan adayı olarak desteklediklerini duyurmuştu.



Başbakan Vekili Phumtham, bu kararın ardından parlamentoyu feshedecek Kraliyet kararnamesini sunduğunu açıklamıştı.



KRİZ YARATAN TELEFON GÖRÜŞMESİ



Basına sızdırılan 17 dakikalık telefon görüşmesinde Paetongtarn Şinavatra'nın, Kamboçya Senato Başkanı ve eski Başbakan Hun Sen'e "Amca" diye hitap ettiği ve Taylandlı askeri komutanı görevden alacağını söylediği duyuluyordu.



Koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine ve esenliğine zarar verdiğini" belirterek, koalisyondan çekilmiş, Paetongtarn Şinavatra liderliğindeki koalisyon hükümeti çöküşün eşiğine gelmişti.



Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Paetongtarn Şinavatra'yı önce görevden uzaklaştırmış, ardından "Hun Sen ile telefon görüşmesinde etik kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle görevinden azletmişti.



Böylece Paetongtarn Şinavatra, Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınan son 17 yıldaki 5'inci başbakan olmuştu.