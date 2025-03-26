Kraliyetten gelenek dışı adım: Aynı portrede yer alacaklar

Danimarka Büyükelçiliği'nde ziyaretçileri karşılayan kraliyet portrelerinde uzun yıllardır çiftler ayrı çerçevelerde fotoğraflanarak sergileniyordu. Ancak modern kraliyet çifti, bu geleneği bozarak tek bir çerçevede ortak bir portrede yer alacak.



Bu kararın, Kral Frederik'in eşiyle birlikte eş lider olma hedefini ve ilişkilerindeki eşitliği vurguladığı yorumları yapıldı. Danimarka Kraliyet Ailesi, bu geleneksel değişime ilişkin resmi bir açıklama yapmasa da, çiftten bu tür adımlar ilk kez gelmiyor.



Danimarkalı gazete BT'nin kraliyet editörü Fie West Madsen, Kral Frederik'in bu düşünceleri "Kralın Sözü" adlı kitabında dile getirdiğini belirtti. Madsen, "Frederik ve Mary'nin kraliyet çifti olarak birlikte hareket etme isteği, ortak portreyle de sembolize ediliyor" dedi.



"YALNIZCA EŞİM DEĞİL, SAĞ KOLUM"



110 sayfalık anı kitabında Frederik'in eşi Mary'nin çocuklukta öğrendiği ataerkil değerlere karşı çıkışını da dile getirdiği ortaya çıktı. Ocak 2024'te yayımlanan kitapta, Kral Frederik'in eşiyle olan ilişkisine dair samimi ifadeler yer aldı.



Ayrıca Frederik'in, geçtiğimiz yıl Madrid'deki gece gezisinin ardından Meksikalı sosyetik Genoveva Casanova ile yaşadığı iddia edilen ilişki söylentilerine de dolaylı bir yanıt verdiği düşünülüyor. Frederik, "Evliliği, eşimi, çocuklarımızı ve birlikte kalmayı seviyorum. Bir arada kalmayı başaran insanlardan mutluluk öğreniyorum" ifadelerini kullandı.



Eşi Mary'yle "süper dinamik" bir bağ kurduğunu belirten Frederik, onun yalnızca eşi değil, aynı zamanda sağ kolu olduğunu söyledi.



TAHT DEĞİŞİMİ VE GELECEĞE BAKIŞ



Kraliçe Margrethe'nin 52 yıllık saltanatının ardından 14 Ocak 2024'te tahta çıkan Frederik, annesinin çiftin uyumunu her zaman takdir ettiğini de ekledi. "Annem, 2004'teki düğün konuşmasında Mary ile huzur ve neşe bulduğumu söylemişti" diyerek annesinin onayına dikkat çekti.

