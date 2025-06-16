“Krallara Hayır” eyleminde vurulan protestocu hayatını kaybetti

ABD’de cumartesi günü Başkan Donald Trump’a karşı düzenlenen “Krallara Hayır” eylemi sırasında protestonun güvenliğini sağlamakla görevli ekipten bir kişinin vurduğu eylemci hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Arthur Folasa Ah Loo'nun ölümünün ardından bir şüpheli gözaltına alındı.



Başkent Washington’da ordunun 250’nci yıldönümü dolayısıyla aynı zamanda Trump’ın doğum günü olan 14 Haziran’da düzenlenen askeri geçit töreni sırasında ülkenin pek çok eyaletinde de “Krallara Hayır” sloganıyla protesto gösterileri düzenlenmişti.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Utah’taki Salt Lake City kentinde düzenlenen protesto sırasında Loo, ateşli silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Loo, daha sonra burada hayatını kaybetti. Salt Lake City polis şefi Brian Redd, konuya ilişkin açıklamasında, ölen adamın güvenlik ekibinin hedefi olmadığını, eyleme katılan ve olay sırasında kenarda duran bir kişi olduğunu belirtti.



“TÜFEK DOĞRULTAN GAMBOA’YA ATEŞ AÇILDI, LOO ÖLDÜ”



Redd, dün düzenlenen basın toplantısında, 24 yaşındaki Arturo Gamboa isimli şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.



Redd’in verdiği bilgilere göre, üzerinde parlak renkli bir yelek olan bir erkek, elindeki tabanca ile Gamboa’ya üç kez ateş etti. Gamboa hafif yaralanırken, Loo ağır yaralandı.

Reed, neon yelekli iki görevlinin Gamboa’yı protestocu kalabalıktan ayrı bir noktada gördüklerini, Gamboa’nın bir duvarın arkasına giderek tüfek çıkardığını belirtti. İki görevli, ellerindeki silahlarla birlikte Gamboa ile karşı karşıya geldi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Gamboa tüfeği ateş edecek şekilde doğrulttu ve kalabalığa doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine görevlilerden biri üç el ateş etti, kurşunlar Gamboa ve Loo’ya isabet etti. Polisin açıklamasına göre, suç kaydı bulunmayan Gamboa yaralandı ve hapishaneye gönderilmeden önce tedavi altına alındı.



Gamboa’nın neden uzun namlulu silah çıkardığı ya da neden kaçtığı henüz netlik kazanmadı. Öte yandan, Gamboa’ya Loo’nun ölümü ile sonuçlanan “tehlikeli durumu yaratma” suçlaması yöneltildi.



Utah’taki protestonun düzenlenmesine yardımcı olan “50501 Hareketi” isimli grup, Instagram sayfalarından yaptıkları açıklamada şiddeti kınadıklarını bildirdi.

Polis de olay yerinde bir AR-15 tipi tüfek, bir gaz maskesi ve bir sırt çantası bulduklarını açıkladı.

