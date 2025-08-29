Krallıkta siyasi kargaşa: Tayland Başbakanı görevden alındı

Tayland mahkemesi, Başbakan Paetongtarn Shinawatra'yı görevinden aldı ve Kamboçya'nın eski lideriyle yaptığı tartışmalı telefon görüşmesinin etik kuralları ihlal ettiğine hükmetti.

Bu karar, krallığı yeni bir siyasi kargaşaya sürükledi.

Güçlü Shinawatra siyasi hanedanının bir üyesi olan Paetongtarn, Ağustos 2024'te ülkenin en genç başbakanı oldu ve sadece bir yıl görevde kaldı.

Tayland Anayasa Mahkemesi, 6'ya 3 oyla verdiği kararda, Paetongtarn'ın Tayland anayasasına göre “niteliklere sahip olmadığını ve yasaklanmış özelliklere sahip olduğunu” hükmederek görev süresinin sona ermesine karar verdi.

KAMBOÇYA LİDERİNE "AMCA" DİYE HİTAP ETTİ

Kamboçya ile sınır geriliminin tırmandığı 15 Haziran'da gerçekleşen ve sızdırılan telefon görüşmesinde, Paetongtarn'ın eski Kamboçya başbakanı Hun Sen'e “amca” diye hitap ettiği ve Kamboçyalı bir askerin ölümüne yol açan sınır çatışmalarında kendi ordusunun eylemlerini eleştirdiği duyuluyordu.

Paetongtarn ayrıca, Hun Sen'in “Bir şey isterse, bana söylemesi yeterli, ben hallederim” dediği de duyuluyordu. Bu tartışmalı sözler, ona karşı açılan davanın merkezinde yer aldı.

CNN International'ın aktardığına göre mahkeme, Paetongtarn'ın telefon görüşmesinde “kanıtlanabilir dürüstlük ve doğruluktan yoksun olduğunu ve etik standartları ciddi şekilde ihlal ettiğini veya bunlara uymadığını” da ekledi.

Her iki tarafça da gerçekliği onaylanan sızdırılan ses kaydındaki yorumları Tayland'da büyük tepki yarattı. Muhalifler onu ülkenin ulusal çıkarlarını tehlikeye atmakla suçladı.

5 GÜNLÜK SINIR ÇATIŞMASI

Haftalar sonra iki ülke, çoğu sivil olmak üzere en az 38 kişinin hayatını kaybettiği ve yüz binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı beş günlük bir çatışmaya girdi.

Paetongtarn, “bu konudan rahatsızlık veya üzüntü duyan” Tayland halkından özür diledi ve sözlerinin gerilimi yatıştırmak için kullandığı bir müzakere tekniği olduğunu söyledi.

Eski başbakan bugün, mahkeme kararının açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında ülkesine teşekkür etti.

