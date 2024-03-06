Kremlin: ABD, Rusya'ya karşı savaşıyor

RIA haber ajansına göre Kremlin, yaptığı açıklamada ABD hükümetinin Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşta olduğunu iddia etti.



Kremlin'in açıklamasına göre, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeyeceği bildirildi.



Açıklamada ayrıca askeri operasyonun bir parçası olarak Amerikan yapımı tank ve uçakların savaş alanında imha edilmeye devam edileceği de belirtildi.



Rus devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre Kremlin açıklamasında ayrıca Rusya'nın Almanya'ya karşı savaşmak istemediği belirtildi.



Kremlin'in açıklamasında, "Batı ülkeleri Ukrayna'ya asker yollama fikrini tartışarak ateşle oynuyor" ifadelerine yer verildi.