Kremlin: ABD'li ve Rus yetkililer Suudi Arabistan'da görüşecek

Rusya, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, yaklaşık üç yıldır süren savaşı sona erdirmek için Suudi Arabistan'da ABD'li yetkililerle görüşmelere katılacağını duyurdu.



Bu, Rus ve ABD'li yetkililer arasında yıllar sonra ilk kez üst düzey yüz yüze görüşme anlamına geliyor.



Konuya ilişkin açıklama yapan Lavrov, "Putin ve Trump, ABD-Rusya ilişkilerini olumsuz etkileyen karşılıklı gerginliği sona erdirmek istiyor. İki devlet başkanı, iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden başlatılması gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.



Sovyet yönetimi, birliğin kurulması sırasında, bugünkü Ukrayna'ya toprak tavizleri verdiğini belirten Lavrov, "Rusya'nın planlanan müzakerelerde Ukrayna'ya toprak tavizi verme düşüncesi yok." dedi.