Kremlin: ABD’nin Ukrayna’nın NATO üyeliği konusundaki yaklaşımı tatmin edici

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un Ukrayna’nın olası NATO üyeliği konusundaki açıklamasının ardından konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kellog’un Ukrayna’nın NATO’ya katılmasının “masada olmadığını” söylemesinin ardından konuşan Peskov, bu yaklaşımın kendileri açısından “tatmin edici” olduğunu belirtti.



Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Washington’da çeşitli düzeylerde Ukrayna’nın NATO üyeliğinin dışarıda bırakıldığı yönünde sözler duyduk. Bu, elbette bizim nezdimizde tatmin edici ve bizim yaklaşımımızla örtüşüyor” dedi. Peskov, Ukrayna’nın NATO’ya katılmasının “Rusya Federasyonu’nun ulusal çıkarlarına tehdit oluşturacağını” söyleyerek, “Aslında bu çatışmanın temelinde yatan sebeplerden de biri” diye konuştu.



PESKOV’A TRUMP SORUSU: BU HAFTA ANLAŞMA SAĞLANIR MI?



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna’nın NATO’ya üye olma emellerini resmi olarak bir kenara bırakması ve Rus işgali altındaki dört Ukrayna bölgesinden çekilmesi durumunda Rusya’nın savaşı bitirmeye istekli olacağına işaret etmişti.



Kasım ayında basına yansıyan haberlerde de Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna konusunda bir anlaşmayı müzakere etmeye hazır olduğunu söylediği ancak ele geçirilen Ukrayna topraklarından vazgeçmeyi reddettiği ve Ukrayna’nın NATO’ya katılma emellerini bir kenara bırakmasında ısrarcı olduğu belirtilmişti.



Trump da 20 Nisan Pazar günü yaptığı bir açıklamada Rusya ve Ukrayna’nın bu hafta savaşı bitirmek için anlaşmaya varmasını umduğunu söylemişti. Bu sözleri de değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, “Şu anda herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum, özellikle de zaman çerçevesiyle ilgili” dedi. Putin ve Rus tarafının “barışçıl bir anlaşma sağlamaya açık olduğunu” söyleyen Peskov, “Amerika tarafıyla çalışmaya devam ediyoruz ve elbette bunun sonuç vermesini istiyoruz” diye konuştu.



ABD, RUSYA’NIN KIRIM’I YASA DIŞI İLHAKINI TANIYACAK MI?



Bloomberg haber sitesinde yayınlanan bir haberde, ABD’nin daha geniş bir barış anlaşması kapsamında Kırım’daki Rusya “kontrolünü” tanımaya hazırlandığı iddia edilmişti. Haber hakkında doğrudan yorumda bulunmaktan kaçınan Kremlin Sözcüsü, “Barışçıl bir çözüm bulmak için yapılan çalışmalar kamuoyu önünde olamaz ve olmamalı” dedi.

