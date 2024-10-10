Kremlin: Ateşkes için Ukrayna'dan sinyal yok

Moskova, Ukrayna ile devam eden savaşta ateşkes tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ateşkes planları hakkında medyada pek çok haber yer aldığını ancak Moskova'nın Kiev'in ateşkese hazır olduğuna dair somut sinyaller almadığını söyledi.

Peskov ayrıca İngiltere'nin MI5 güvenlik servisi başkanının, Rus askeri istihbaratının İngiltere ve Avrupa'da “kargaşa” yaratmaya kararlı olduğu yönündeki iddiasının "saçma ve temelsiz" olduğunu söyledi.



İngiltere'nin iç istihbarat şefi Ken McCallum, iddiaları salı günü dile getirmişti.

Kremlin sözcüsü açıklamalarında Kuzey Kore'nin Ukrayna'da Rusya için savaşmak üzere askerlerini gönderdiğine dair haberleri de değindi.



Peskov, haberlerle ilgili bir soru üzerine gazetecilere “Bu da başka bir yalan habere benziyor” dedi.



Yonhap haber ajansına göre Güney Kore Savunma Bakanı bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'yı desteklemek üzere Ukrayna'ya silahlı kuvvetler mensuplarını göndermesinin muhtemel olduğunu öne sürmüştü.

Peskov, Ortadoğu'daki durum için ise "Maalesef çatışmaların coğrafyası genişliyor" yorumunu yaptı.