Kremlin ateşkese yanaşmıyor: "Aceleye geldi, Rusya'ya bir faydası yok"

Rus medyasının haberine göre, Kremlin'den üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından önerilen geçici ateşkes önerisihakkında konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından Yuri Uşakov, Rusya-1 televizyon kanalına röportaj verdi.

"RUSYA'YA BİR FAYDASI YOK"



Kanalın haberine göre Kremlin danışmanı Uşakov, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'a, geçici ateşkesin Ukrayna ordusu için "bir soluklanmadan başka bir şey olmadığını" söyledi.

Uşakov, 30 günlük ateşkesin Rusya'ya bir faydası olmadığını vurguladı.

Uşakov, ateşkes önerisinin "aceleci" olduğunu ve Rusya'nın çıkarları göz önünde bulundurularak güncellenmesi gerektiğini vurguladı.



"RUSYA'DAN ANLAMLI YANIT GELMEDİ"



ABD ve Ukrayna, Suudi Arabistan'daki görüşmeleri sırasında 30 günlük bir ateşkes planı üzerinde anlaştı. Rusya'nın bu öneriye ne yanıt vereceği ise belirsizliğini koruyordu.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de yaptığı açıklamayla, "Rusya'dan ateşkes teklifine maalesef ki anlamlı bir yanıt gelmedi" ifadelerini kullandı.

TRUMP ATEŞKES İSTİYOR



Trump Ukrayna'da hızlı bir barış görmek istiyor. Ukrayna'nın savunmasını desteklemenin Amerikan vergi mükelleflerine olan büyük maliyetinin yanı sıra, büyük yıkım ve can kaybını eleştiriyor.