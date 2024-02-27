Kremlin: Avrupa Kiev'e asker gönderirse NATO'yla çatışma kaçınılmaz olur

Moskova, NATO'nun Avrupalı üyelerinin Ukrayna'da savaşmak üzere asker göndermesi halinde, bunun Rusya ile NATO arasında bir çatışmayı kaçınılmaz hale getireceği uyarısında bulundu.

Kremlin'den yapılan açıklamada,

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesine kapıyı araladı.

Ancak Macron, müttefiklerin Kiev'e daha fazla mühimmat ulaştırma çabalarını artırma konusunda anlaştıkları bu aşamada, "bir fikir birliği olmadığına" işaret etti.

Macron'un sözlerinin sorulması üzerine Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO üyesi birliklerin Ukrayna'da savaşması halinde, NATO-Rusya çatışmasının kaçınılmaz hale geleceğini söyledi.