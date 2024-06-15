Kremlin: Batı'nın Putin'in barış önerisine tepkisi "yapıcı olmayan nitelikte"

Kremlin, Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'ya sunduğu koşullu barış önerisine yönelik Batılı ülkelerin tepkisine ilişkin "Çok fazla yapıcı olmayan nitelikte tepki var" bildirdi.

Kremlin: Batı'nın Putin'in barış önerisine tepkisi "yapıcı olmayan nitelikte"

Kremlin, Batı'nın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ile barış görüşmeleri önerilerine "yapıcı olmayan" bir şekilde tepki verdiğini  bildirdi.

Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in önerilerine resmi bir tepki olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt olarak "Çok fazla, çok büyük miktarda yapıcı olmayan nitelikte resmi tepki var" dedi.

Putin, dün yaptığı açıklamada, 'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine başlamak için ön koşullarını sıralamıştı.

Rusya lideri, savaşı ancak Kiev'in NATO hedeflerinden vazgeçmesi ve Moskova'nın hak iddia ettiği dört bölgeyi teslim etmesi halinde sona erdireceğini söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenki ise Putin'in barış önerisini "ültimatom" olarak nitelendirmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da önerinin ciddi olmadığını, İsviçre Barış Konferansı'nı baltama amacı taşıdığını belirtmişti.

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