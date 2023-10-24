Kremlin: Bir an önce ateşkes sağlanmalı ve Filistin bağımsız devlet olmalı

Rus vatandaşlarının nasıl ve ne zaman serbest bırakılabileceği konusunda henüz kesin bilgiye sahip olmadığını dile getiren Peskov, “Onların sağ salim dönmelerini tüm kalbimizle diliyoruz. Elbette öncelikle yurttaşlarımız için endişeleniyoruz." diye konuştu.



Peskov, Hamas’ın elinde kaç Rus rehinenin olduğuna ilişkin soruya ise "Burada yaklaşık tahminler vermek doğru değil, tam rakamı söyleyemem." şeklinde cevap verdi.



İsrail tarafıyla oldukça düzenli görüştüklerini ve yoğun bir diyalogları olduğunu bildiren Peskov, "Rus tarafının tutumu oldukça tutarlı. Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tarafından defalarca dile getirildi. Terörizmin her türlü tezahürünü kınıyoruz, kurbanların yakınları ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Bir an önce ateşkesin sağlanması ve soruna çözüm bulunmasını istiyoruz, bunun temelinde ise Filistinlilere bağımsız bir devletin sağlanmasının gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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