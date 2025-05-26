Kremlin duyurdu: Bakan Fidan, bugün Moskova'da Putin'le görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya ’ya resmi bir ziyaret yapacak. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ’in bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moskova'da görüşeceği bilgisini verdi. Açıklamayı yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'daki görüşmelerin ana gündeminin ikili ilişkiler olacağını ancak Ukrayna konusunun da ele alınacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde, Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Moskova'da bir araya geldiğini açıkladı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky ile Moskova'da görüştü" denildi.



ZİYARETİN GÜNDEMİNDE NE VAR?



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 26-27 Mayıs tarihlerinde yapacağı ziyaret kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de görüşecek.



Bunun yanı sıra Dışişleri Bakanı Fidan’ın Savunma Bakanı Andrey Belousov dahil olmak üzere, diğer üst düzey Rus yetkililerle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.



Bakan Fidan’ın görüşmelerinde, bölgelerinde iki kilit aktör olan Türkiye ve Rusya’nın ikili ilişkilerini detaylıca ele alması; ticaret, enerji ve turizm gibi başlıca işbirliği alanlarındaki mevcut durumu gözden geçirmesi ve atılabilecek adımlara dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.



"BARIŞIN SAĞLANMASINA OLAN BAĞLILIK VURGULANACAK"



Fidan'ın, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulaması beklenen görüşmelerde, son dönemde yaşanan kritik gelişmeler vasıtasıyla sürecin bu yönde ilerlemesinin memnuniyetle karşılandığını dile getirmesi öngörülüyor.



Öte yandan, Fidan’ın görüşmelerde, daha önce 2022’de ve 16 Mayıs’ta olduğu gibi tarafların bir araya geleceği müzakerelerde Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolü kapsamında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yinelemesi, ayrıca Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya dahil bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.