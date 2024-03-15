Kremlin: Fransa savaşa "derin müdahalenin" sinyalini verdi

Moskova yönetimi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kremlin, ABD'nin Rusya'ya karşı gizli bir "etki kampanyası" yürütmeye çalıştığını ancak Moskova'nın güvenlik birimlerinin bunun etkisini en aza indirmek için harekete geçtiğini söyledi.



Kremlin, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na Çin'de kamuoyunu hükümet aleyhine çevirmek amacıyla Çin sosyal medyasında gizli bir kampanya başlatma yetkisi verdiğine ilişkin haberini yorumladı.



Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin şu anda başkanlık seçimlerini gerçekleştirmekte olan Rusya'ya karşı da benzer bir kampanya yürütmeye çalıştığını söyledi.

"FRANSA SAVAŞA ZATEN HAZIR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına ilişkin sözlerini de yorumlayan Peskov, "Fransa'nın zaten savaşa dahil olduğunu ve şimdi daha derin bir müdahaleye hazır olduğunun sinyalini verdiğini" belirtti.

Peskov, ABD ve istihbarat servislerinin şu anda Rusya'ya karşı böyle bir kampanya yürütmeye çalıştığını söyledi.

Macron dün yaptığı açıklamada Rusya'yı, iki yıldır devam eden çatışmada Kiev birliklerini yenmesi halinde Ukrayna'da "durmayacak bir düşman" olarak nitelendirerek Avrupalıları "zayıf" olmamaya ve karşılık vermeye hazır olmaya çağırmıştı.

Kremlin ayrıca ABD istihbarat kurumlarının çalışmalarının etkisini en aza indirmek için "kararlı adımlar" atıldığını açıkladı.