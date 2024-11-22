Kremlin: Görev süresinin sonuna gelen Biden savaşı tırmandırıyor

Kremlin, Ukrayna'ya balistik füze fırlatılması konusunda açıklamada bulundu.



Yapılan açıklamada "ABD'ye bilgi verme zorunluluğumuz yoktu. Ancak fırlatmadan 30 dakika önce uyarıda bulunduk." ifadeleri yer aldı.



"Gerilimin azaltılması konusu hala gündemde" denilen açıklamada, Rusya'ya yönelik saldırılarda yer alan batılı ülkelerin pervasız eylemlerinin yanıtsız kalmayacağı vurgulandı.



Moskova yönetimi, görev süresinin sonuna yaklaşan ABD Başkanı Joe Biden'ın savaşı tırmandırmaya çalıştığını öne sürdü.



Ukrayna, geçtiğimiz gün, Rusya'nın kıtalararası balistik füze attığını açıklamış, Rusya ise orta menzilli hipersonik bir füze fırlattıklarını duyurmuştu.