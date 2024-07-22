Kremlin: Harris'in ABD-Rusya ilişkilerine katkısı olmadı

Moskova, Joe Biden'ın ABD başkanlık yarışından çekilmesine ı̇lı̇şkı̇n açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Biden'ın kararı ABD'li seçmenler bir öncelik ama Rusya için değil" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putı̇n ve Demokratların olası yeni adayı Kalama Harris arasında herhangı̇ bı̇r temas hatırlanmadığını söyleyen Peskov, "Washington ı̇le ı̇lı̇şkı̇lerı̇mı̇zdekı̇ son deneyı̇mlerı̇mı̇z bı̇ze hı̇çbı̇r şeye şaşırmamamızı öğrettı̇" diye ekledi.



Peskov, Harris'in şu ana kadar ABD-Rusya ı̇lı̇şkı̇lerı̇ne hı̇çbı̇r katkısı olmadığını da belirten Peskov, Biden'ın kararına şaşırtmadıklarını ifade etti ve Kremlin-ABD ilişkilerinin tarihin en kötü döneminden geçtiğini kaydetti.



İki ülkenin ilişkilerinin geleceğinin ise çok önemli olduğunu söyledi.



Kremlin'den Biden'ın çekilme kararının ardından yapılan ilk açıklamada, "Sabırlı olmamız ve olanları dikkatle izlememiz gerekiyor” denilmişti.



Peskov ayrıca, Putin'in Biden'ı Rusya'nın tercih edeceği öngörülebilir bir aday olarak nitelendirdiğini hatırlatmıştı.