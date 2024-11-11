Kremlin iddiaları yalanladı: "Putin ile Trump hiç görüşmedi"

Amerikan gazetesi The Washington Post, ABD seçimlerini kazanan Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü ileri sürmüştü.



Kremlin, iki liderin görüştüğüne ilişkin haberleri yalanladı.



Kremlin sözücüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, "Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi olduğu yönündeki iddialar doğru değil. Washington Post haberi tamamen hayal ürünü." ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin'in şu anda Trump ile konuşmak için özel bir planı olmadığını söyledi.



Wahington Post haberinde, ABD'nin seçilen başkanı Trump'ın Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulunduğu ileri sürülmüştü.



Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik etmiş, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti.