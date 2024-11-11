Kremlin iddiaları yalanladı: "Putin ile Trump hiç görüşmedi"

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü iddia edildi. Kremlin ise iki liderin görüştüğüne ilişkin haberleri yalanladı. Kremlin açıklamasında, Putin ve Trump'ın hiç görüşmediği belirtildi. Kremlin sözücüsü Dimitri Peskov, Putin'in şu anda Trump ile konuşmak için özel bir planı olmadığını söyledi.

Kremlin iddiaları yalanladı: "Putin ile Trump hiç görüşmedi"

Amerikan gazetesi The Washington Post, seçimlerini kazanan ve Devlet Başkanı 'in telefonda görüştüğünü ileri sürmüştü.

Kremlin, iki liderin görüştüğüne ilişkin haberleri yalanladı.

Kremlin sözücüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, "Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi olduğu yönündeki iddialar doğru değil. Washington Post haberi tamamen hayal ürünü." ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin'in şu anda Trump ile konuşmak için özel bir planı olmadığını söyledi.

Wahington Post haberinde, ABD'nin seçilen başkanı Trump'ın Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulunduğu ileri sürülmüştü.

Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik etmiş, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti.

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