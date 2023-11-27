Kremlin: İsrail, Hamas'ı yok etmekle güvenliğini sağlayamaz

Başkent Moskova'da düzenlenen 9. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu'na katılan Uşakov, Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
Gazze Şeridi'nde "trajik" olayların yaşandığını dile getiren Uşakov, "Hamas yok edilse, Gazze Şeridi kanda boğulsa bile İsrail'in güvenliği sağlanamaz. Bir süre sonra yeniden nefret ve terör patlak verebilir. Bunun göz ardı edilmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.
Uşakov, bölgedeki sorunun büyüme ve yayılma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.
ABD'nin Filistin meselesine ilişkin siyasetini değerlendiren Uşakov, şunları kaydetti:
"Bölge, yine ABD'nin yıkıcı politikası, Amerikalıların Filistin düğümünü tek başına çözme girişimi yüzünden alevlendi. Filistin-İsrail meselesinde yaşanan kanlı senaryo öngörülebilir biçimdeydi. ABD'nin tek tarafı destekleme, meseleyi tek başına çözme yönündeki siyaseti, şiddetli krize yol açtı. Bu trajik olaylar, feci insani durum, ABD ve Batı'nın, ahlaki otoritesini kaybetmesine yol açıyor."
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- İsrail
- Filistin-İsrail
- Rusya