Kremlin: İsrail, Hamas'ı yok etmekle güvenliğini sağlayamaz

Rusya İsrail'in Hamas'ı yok etmekle güvenliği sağlayamayacağını belirtti. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Bir süre sonra yeniden nefret ve terör patlak verebilir." dedi.

Kremlin: İsrail, Hamas'ı yok etmekle güvenliğini sağlayamaz
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Başkent Moskova'da düzenlenen 9. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu'na katılan Uşakov, Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'nde "trajik" olayların yaşandığını dile getiren Uşakov, "Hamas yok edilse, Gazze Şeridi kanda boğulsa bile 'in güvenliği sağlanamaz. Bir süre sonra yeniden nefret ve terör patlak verebilir. Bunun göz ardı edilmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kremlin: İsrail, Hamas'ı yok etmekle güvenliğini sağlayamaz - 1

Uşakov, bölgedeki sorunun büyüme ve yayılma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

ABD'nin Filistin meselesine ilişkin siyasetini değerlendiren Uşakov, şunları kaydetti:

"Bölge, yine ABD'nin yıkıcı politikası, Amerikalıların Filistin düğümünü tek başına çözme girişimi yüzünden alevlendi. Filistin-İsrail meselesinde yaşanan kanlı senaryo öngörülebilir biçimdeydi. ABD'nin tek tarafı destekleme, meseleyi tek başına çözme yönündeki siyaseti, şiddetli krize yol açtı. Bu trajik olaylar, feci insani durum, ABD ve Batı'nın, ahlaki otoritesini kaybetmesine yol açıyor."

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