Kremlin: İsrail, Hamas'ı yok etmekle güvenliğini sağlayamaz

Uşakov, bölgedeki sorunun büyüme ve yayılma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.



ABD'nin Filistin meselesine ilişkin siyasetini değerlendiren Uşakov, şunları kaydetti:



"Bölge, yine ABD'nin yıkıcı politikası, Amerikalıların Filistin düğümünü tek başına çözme girişimi yüzünden alevlendi. Filistin-İsrail meselesinde yaşanan kanlı senaryo öngörülebilir biçimdeydi. ABD'nin tek tarafı destekleme, meseleyi tek başına çözme yönündeki siyaseti, şiddetli krize yol açtı. Bu trajik olaylar, feci insani durum, ABD ve Batı'nın, ahlaki otoritesini kaybetmesine yol açıyor."

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