Kremlin Navalni'nin cenazesinin ailesine ne zaman verileceğini söylemedi

Kremlin, bugün yaptığı açıklamada, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölümüne ilişkin Batı'nın verdiği tepkileri ele aldı.

Kremlin, Batı'nın tepkisinin "kabul edilemez olduğunu" ancak ABD ve Avrupa'nın bu "iğrenç" açıklamalarının Devlet Başkanı Vladimir Putin'e zarar vermeyeceğini" söyledi.

Kremlin Sözcü Dimitri Peskov, Navalni'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve Rus yasalarına uygun olarak yürütüldüğünü, henüz bir sonuca varılamadığını söyledi.



Navalni'nin cenazesinin ailesine ne zaman teslim edileceğine ilişkin soruyta Peskov, "Bu Kremlin'in yanıtlayacağı için bir soru değil" yanıtını verdi.

Peskov, Putin'in Navalni'nin ölüm haberine nasıl tepki verdiği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Ekleyecek bir şeyim yok."