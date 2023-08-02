Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

RUSYA GEÇEN AY ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ



Türkiye ve Birleşmiş Milletler(BM) geçen yaz Karadeniz tahıl anlaşmasına aracılık etmişti. Moskova, uluslararası toplumun Rusya'nın da bu anlaşmanın bir parçası olarak tahıl ve gübre ihracatını serbestçe yapabilmesini sağlayamadığından şikayet ederek geçen ay anlaşmadan çıkmıştı.



ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, geçen hafta, Rusya'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili görüşmelere geri dönmekle ilgilenebileceğine dair "göstergeler" olduğunu söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin