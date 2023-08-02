Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin Karadeniz tahıl anlaşmasının devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Putin'den tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama

Putin'den tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama

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Son dakika haberi! Kremlin, Karadeniz tahıl anlaşması konusundaki tutumunu yineleyerek Moskova'nın, Rusya'yı ilgilendiren kısım uygulandıktan sonra Ukrayna tahılının deniz yoluyla ihracatına izin veren anlaşmaya geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE, KARADENİZ ANLAŞMASININ DEVAMI İÇİN YOĞUN ÇABA VE DİPLOMASİ YÜRÜTMEYE DEVAM EDECEK

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya liderine  Karadeniz tahıl anlaşmasının uzun süreli askıya alınmasının kimseye fayda sağlamayacağını söylediği belirtildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e Türkiye'nin Karadeniz tahıl anlaşmasının devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini söylediği aktarıldı. İki liderin Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - 1
Tahıl anlaşmasından çıkan Rusya'dan yeni karar

Tahıl anlaşmasından çıkan Rusya'dan yeni karar

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RUSYA GEÇEN AY ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

Türkiye ve Birleşmiş Milletler(BM) geçen yaz Karadeniz tahıl anlaşmasına aracılık etmişti. Moskova, uluslararası toplumun Rusya'nın da bu anlaşmanın bir parçası olarak tahıl ve gübre ihracatını serbestçe yapabilmesini sağlayamadığından şikayet ederek geçen ay anlaşmadan çıkmıştı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, geçen hafta, Rusya'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili görüşmelere geri dönmekle ilgilenebileceğine dair "göstergeler" olduğunu söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

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