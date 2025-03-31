Kremlin: Putin, Trump ile temaslara açık

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile temas kurmaya açık olduğunu duyurdu. Ancak, bu hafta için herhangi bir Putin-Trump görüşmesinin planlanmadığını ifade etti.



Öte yandan açıklamada, bazı Amerikan şirketlerinin Rusya'daki nadir toprak projelerine ilgi gösterdiğini ancak bu sürecin henüz erken bir aşamada olduğu belirtildi.



Açıklamada, Putin-Trump görüşmesinin ihtiyaç duyulması halinde düzenlenebileceği vurgulandı.



Ayrıca, Putin’in Çin Dışişleri Bakanı’nı kabul edeceğini duyururken, Fransa’da aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in mahkumiyetini, Avrupa'da demokratik normların ihlal edildiğinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.