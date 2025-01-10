Kremlin: Putin, Trump'la görüşmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.



Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Putin, ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere uluslararası liderlerle temasa açık olduğunu defalarca dile getirdi." dedi.



Trump, geçtiğimiz günlerde, Putin'le bir görüşme ayarlandığını söyledi. Seçilmiş ABD Başkanı, "Putin benimle görüşmek istiyor, bunu ayarlayacağız." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR KOŞUL GEREKMİYOR"



Peskov, Kremlin'in Trump'ın "sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazır olmasını" memnuniyetle karşıladığını belirterek, Moskova'nın toplantı düzenlemek için herhangi bir ön koşula sahip olmadığını söyledi.



Peskov, "Hiçbir koşul gerekmiyor. Gereken şey, sorunları diyalog yoluyla çözmek için karşılıklı istek ve siyasi iradedir." diye konuştu.



20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Trump, somut bir plan sunmadan, Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık üç yıldır süren çatışmaya hızlı bir şekilde son verebileceğini defalarca dile getirdi.

