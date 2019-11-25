Kremlin: Putin Türkiye'yi ziyaret edecek

Rus medyasında yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretini planladıklarını belirtti.



Buna göre Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Akım doğalgaz boru hattının açılış törenine katılmak için ocak ayının ilk 10 günü içerisinde Türkiye'ye gelecek. Peskov ziyarete ilişkin net tarihin ise daha sonra açıklanacağını duyurdu.



Kremlin Sözcüsü Peskov ayrıca, Rusya liderinin Türkiye ziyaretine ilişkin kararın Erdoğan'la yaptığı son telefon görüşmelerinden birisinde alındığını söyledi.



Türk Akımı doğal gaz boru hattı, Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak.

