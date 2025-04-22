Kremlin: Putin, Zelenski'nin teklifini değerlendirmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin karşılıklı olarak sivil altyapıya saldırıları durdurma çağrısı hakkında konuşan Peskov, Rusya’nın bu teklifi değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.



Bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmeye hazır olduğu kompleks bir konu olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında olası görüşmeler konusunda şu anda somut bir plan olmadığını belirtti.



“PUTİN, BU KONUNUN KARMAŞIKLIĞINI İZAH ETTİ”



Zelenski, 21 Nisan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın sivil tesislere yönelik saldırılara son vermek için her türlü görüşme ve konuşmaya açık olduğunu söylemişti. Zelenski, “Ukrayna, en azından sivil hedefleri vurmama teklifini sürdürüyor. Moskova’dan da net bir yanıt bekliyoruz. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğimizle ilgili her türlü konuşmayı yapmaya hazırız” demişti.



Kremlin’in buna yanıtı sorulan Peskov, bu konunun Putin’in Paskalya dolayısıyla ilan ettiği 30 günlük ateşkes deneyimi hesaba katılarak ele alınması gerektiğini söyledi. Söz konusu ateşkes süresince iki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.



Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Esasında Devlet Başkanı (Vladimir Putin) dün gazetecilerin sorularını yanıtlarken bu konunun karmaşıklığını izah etti. Yani, eğer sivil altyapı tesislerinden bahsediyorsak bu tesislerin hangi durumlarda askeri bir hedef olabildiğini, hangi durumlarda böyle olmadığını birbirinden ayırt etmeliyiz.”



“UKRAYNA, TEMASLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMALI”



Putin, dün yaptığı açıklamada, “düşman” askerlerinin ve askeri yetkililerin buralarda görüşmesi durumunda sivil bir tesisin askeri bir hedef haline gelebileceğini söylemiş, “Dolayısıyla burada ele almanın mantıklı olduğu nüanslar var” demişti.



Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna kendileriyle görüşmek istiyorsa, “bu tür temasların önündeki engelleri yasal olarak kaldırması gerektiğini” söyledi.