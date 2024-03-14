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Kremlin: Putin'den korkulmamalı, ona saygı duyulmalı

Kremlin, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yardımcısı Leonid Volkov'un Litvanya'da uğradığı çekiçli saldırı hakkında yorum yapmayı reddetti. Sözcü Peskov, "Putin'den korkulmaması, ona saygı duyulması ve dinlenmesi gerektiğini" söyledi.

Kremlin: Putin'den korkulmamalı, ona saygı duyulmalı
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov

Kremlin, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yardımcısı Leonid Volkov'un Litvanya'da uğradığı çekiçli saldırı hakkında yorum yapmayı reddetti.

Volkov dün, Vilnius'taki evinin yakınlarında saldırıya uğramıştı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, saldırının "açıkça önceden planlanmış olduğunu" söyledi ve ülkesinde kimsenin Devlet Başkanı 'den korkmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bu açıklamayla ilgili soruya, "Putin'den korkulmaması, ona saygı duyulması ve dinlenmesi gerektiği" şeklinde yanıt verdi. 

"PUTİN NÜKLEER KULLANMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİ"

Öte yandan Putin, dün yaptığı açıklamada, Batı'ya Rusya'nın teknik olarak "nükleer savaşa hazır olduğunu" ve ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde bunun çatışmanın önemli ölçüde tırmanması anlamına geleceğini söyledi.

Peskov, Putin'in bu açıklamasına ilişkin ise "Putin'in sadece bir gazetecinin sorularını yanıtladığını" ve "Rusya'nın teorik olarak nükleer silah kullanmak zorunda kalacağı, zaten iyi bilinen koşulları yeniden ifade ettiğini" yorumunu yaptı.

Peskov, Putin'in taktik nükleer silahları kullanmayı hiç düşünmediğini ve bu konuda herhangi bir tehditte bulunmadığını belirtti.

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