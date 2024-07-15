Kremlin: Putin'in Trump'ı aramak gibi bir planı yok

Seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump için Kremlin'den açıklama yapıldı. Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Trump'ı arama planı olmadığı bildirildi.

Kremlin: Putin'in Trump'ı aramak gibi bir planı yok
Trump ve Putin, 7 Temmuz 2017'de Hamburg'daki G-20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

'a yönelik girişimi sonrası Moskova'dan ilk açıklama geldi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı 'in, Trump'ı arama gibi bir planı olmadığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ayrıca Putin'i korumak için tüm güvenlik önlemlerinin mevcut olduğunu söyledi. 

Eski ABD Başkanı ve yeni dönem adayı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırıda mitinge katılan bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise saldırıyı suikast girişimi olarak tanımladı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. 

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