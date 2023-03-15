Kremlin: Rusya-ABD ilişkileri kötü durumda

"İHA OLAYIYLA İLGİLİ TEMAS OLMADI"



Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 insansız hava aracı (İHA) ile ilgili olaya değinen Peskov, Rusya Savunma Bakanlığının olayla ilgili gerekli açıklamayı yaptığına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de bu konuda bilgi verildiğine işaret etti.



Peskov, Rusya ile ABD arasında olaya ilişkin en üst seviyede temasların olmadığını vurgulayarak, "İlişkilerimiz en düşük noktada, oldukça kötü durumda bulunuyor. Elbette, her iki ülke kendi çıkarlarını savunacak. Ancak, Rusya yapıcı diyaloğu reddetmedi, şimdi de reddetmiyor." diye konuştu.

"GEÇİCİ DURUM ALANINI İHLAL ETTİ"



ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü dün duyurmuştu.



Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD’ye ait MQ-9 İHA'nın Ukrayna’daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.