Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakerelerine ara verildi

Kremlin, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ara verdildiğini açıkladı.

Avrupa ülkelerini Ukrayna’da barış çabalarını engellemekle suçlayan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova yönetiminin tüm engellemelere rağmen müzakere kapısını açık tuttuğunu ileri sürdü.

"RUSYA AVRUPA İÇİN TEHDİT DEĞİL"



Kremlin açıklamasında, Rusya’nın Avrupa için bir tehdit oluşturmadığı daa vurgulandı.



Avrupa’da kaygıyla izlenen ortak Rusya-Belarus “Zapad” askeri tatbikatına da değinen Kremlin, bu endişelerin “Rusya’ya yönelik önyargı ve düşmanlık temelli duygusal tepkiler”den kaynaklandığını belirtti.

RUSYA VE BELARUS'TAN DİKKAT ÇEKEN TATBİKAT



İki ülke için güç gösterisi niteliği taşıyan Zapad 2025 tatbikatı Rusçada "Batı" anlamına geliyor.



Belarus ile sınırı olan NATO'nun doğu kanadı üyeleri Polonya, Litvanya ve Letonya, Belarus'un başkent Minsk'in doğusundaki Borisov kasabası yakınlarında yapılacağını söylediği tatbikatlar nedeniyle yüksek alarmda.



Üç ülke de tatbikat öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Polonya, tatbikat süresince Belarus sınırını tamamen kapatma kararı aldı.