Kremlin, Rusya’nın Ukrayna'da İran İHA’ları kullandığı iddiasını reddetti

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya’nın Ukrayna’da İran İHA’ları kullandığına" yönelik iddiaları değerlendirdi.



Rusya, Ukrayna'da İran'a ait İHA’ları kullandığına dair iddiaları reddetti.

ABD: RUSYA, İRAN YAPIMI İHA KULLANILIYOR

Buna ilişkin bilgiye sahip olmadıklarını kaydeden Peskov, “Rus isimlerine sahip, Rus ekipmanları kullanılıyor. Bunu biliyorsunuz. Diğer tüm soruları, Rusya Savunma Bakanlığı'na iletebilirsiniz” diye konuştu.



ABD’li yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’da İran yapımı İHA kullandığını öne sürerken, Ukraynalı yetkililer de ülkede özellikle kamikaze İHA’larla çok sayıda saldırı yapıldığını bildiriyor.