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Kremlin: Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaş uzun sürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dost olmayan ülkelerin Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın uzun süreceğini söyledi. Peskov, "Bu durumda özgüven, kararlılık ve Putin etrafında birliğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kremlin: Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaş uzun sürecek
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,  Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın 'da yürüttüğü "özel askeri operasyonun" bu yıl sona erip ermeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Geniş çaptaki savaşı kastediyorsanız bu, düşman olan devletler ve dost olmayan ülkeler ile bir çatışmadır. Bu, ülkemize karşı onların başlattıkları hibrit bir savaş ve uzun sürecek. Bu durumda özgüven, kararlılık ve Devlet Başkanı Putin etrafında birliğe ihtiyacımız var." dedi.

Kremlin: Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaş uzun sürecek - 1
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Peskov, ABD tarafından düzenlenen Demokrasi Zirvesi'ni değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Kendisinin, dünyanın sözde demokrasi öğretmeni olduğunu iddia eden Amerika, birkaç ülkeyi vaaz vermek için, öğrenci kisvesinde bir araya getirmek için ikinci kez girişimde bulunuyor. Bu derse katılmak isteyenler var ve bu onların egemen kararıdır. Ancak dünyayı birinci ve ikinci sınıf ülkelere bölmeye yönelik girişimler, birçoğu tarafından tebessümle karşılanıyor. Bunun çok ciddi bir etkinlik olduğu söylenemez."

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