Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşmasının uzatılmasında olumlu gelişmeler var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Kasım’da süresi sona erecek tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili müzakerelerin sürdüğünü söyledi.



Uzmanların konu hakkında yoğun bir şekilde çalıştığını anlatan Peskov, “Bildiğiniz gibi anlaşmaya ilişkin, temel olarak, Rus ürünlerinin de ihracıyla ilgili kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik anlaşmalardan bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler ile yapıcı temaslar var” diye konuştu.



Peskov, Rus ürünlerine yönelik kısıtlamaları da kapsayan görüşmelerin çözüme kavuşmasını beklediklerine işaret ederek, “Tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu gelişmeler var ancak önceki anlaşmaların tam olarak uygulanmasını sağlamak gerekiyor" ifadesini kullandı.



POLONYA TOPRAKLARINA DÜŞEN FÜZE



Sözcü Peskov, 15 Kasım’da Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmesi ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin de konuşarak, “Herhangi gerçek bir veriye dayanmayan bir başka histerik, ateşli Rusya karşıtı tepkiye daha tanık olduk. Hatta çeşitli ülke temsilcileri ne olduğuna dair net bir bilgi sahibi olmadan açıklamalarda bulundu” dedi.



Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajlarda benzer bir tepkiye rastlamadıklarını vurgulayan Peskov, “O zaman böyle bir tepki yoktu ve kimse sabotajı kimin organize ettiğini bulmak için acele etmedi” diye konuştu.



Peskov, ABD’nin gelişmelere ilişkin sergilediği itidalli yaklaşımı ise olumlu yönde değerlendirdiklerini belirterek, “ABD tarafının ve ABD Başkanı'nın ölçülü ve daha profesyonel tepkisine dikkati çekmek mantıklı olur. ABD’nin, Polonya ve diğer ülkelerin tamamen histerik tepkisiyle tezat oluşturan ölçülü tepkisine dikkat çekmek istiyorum” ifadelerini kullandı.