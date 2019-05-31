Açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'dan geldi.
Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya ve Türkiye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.
Peskov,Soçi Mutabakatı'na istinaden bunun Türkiye'nin sorumluluk alanında bulunduğunu vurguladı.
Kremlin sözcüsü Peskov'dan İdlib açıklaması
NTV HaberDünya
Kremlin, İdlib'de sivillere ve Ruslara yönelik saldırıların durdurulmasının Türkiye'nin sorumluluğunda olduğunu bildirdi.
Açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'dan geldi.