Açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'dan geldi.

Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya ve Türkiye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Peskov,Soçi Mutabakatı'na istinaden bunun Türkiye'nin sorumluluk alanında bulunduğunu vurguladı.