Kremlin Sözcüsü Peskov’un eşi corona virüsü yendi

Rusya’da 12 Mayıs tarihinde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve eşi Tatyana Navka corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Peskov’un eşi Navka virüsü yenmesinin ardından bugün hastaneden taburcu edildi. Navka, yaptığı açıklamada, “Eşimin hastanedeki tedavisi iyi yönde devam ediyor. Ben hastaneden tedavi edilip taburcu edildim. Testler negatif çıktı ve artık sağlıklı birisiyim” dedi.

Öte yandan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalanmış tedavisini ardından virüsü yenerek, görevine geri dönmüştü.



Rusya'da toplam korona virüs vaka sayısı 317 bin 554’e, hayatını kaybedenler ise 3 bin 99’a yükseldi.