Kremlin Sözcüsü Peskov'un eşine 'tabak kırma' tepkisi

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat’ta 6. ayına giriyor. Savaşın devam ettiği ve Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın öldürüldüğü bir dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerin başında gelen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un eşi Tatiana Navka'nın tatil paylaşımlar tepki çekti.



Geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelen Tatiana Navka özel yat kiralayarak tatil yapıyor. Navka’nın sosyal medya hesabından paylaştığı tabak kırma görüntüleri ise tepki çekti.



47 yaşındaki Rus buz patenci Navka’nın tartışma yaratan tabak kırma görüntülerinin Türkiye’de mi Yunan adasında mı çekildiği ise bilinmiyor.



Navka tepkilerin ardından sosyal medya hesabından tabak kırma paylaşımını kaldırdı.