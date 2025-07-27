Kremlin tedirgin: Rusya, gövde gösterisini son anda iptal etti!

Rusya, “güvenlik nedenleriyle” büyük donanma geçit töreninin iptal edildiğini açıkladı.

Ancak tehdit veya endişenin ne olduğu konusunda ayrıntı verilmedi.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “Bu genel durumla ilgili. Güvenlik nedenleri son derece önemlidir” dedi.



Geçit töreni, her yıl temmuz ayının son pazar günü kutlanan ve ülkenin denizcilerini onurlandıran Rusya Donanma Günü'nün en önemli etkinliği olacaktı.



Ancak savaş gemileri ve denizaltıların geçmesi planlanan kıyı kenti Saint Petersburg'daki yerel yetkililer cuma günü, geçit töreninin nedeni belirtilmeden iptal edildiğini açıkladı.



Sovyet döneminde iptal edildikten yaklaşık kırk yıl sonra 2017'de Donanma Günü'nü yeniden kuran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl ilk kez törene şahsen katılmadı.



Bunun yerine, Ukrayna'daki saldırıya katılan Rus denizcilerin “cesaretini” ve “kahramanlığını” öven bir video mesajında yer aldı.

