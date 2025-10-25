Kremlin: Trump-Putin zirvesi gerçekleşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacağı açıklanan zirveyi iptal ettiğini duyurmasının ardından Kremlin'den aksi yönde bir başka açıklama geldi.

Kremlin Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev CNN'e yaptığı açıklamada "Zirve gerçekleşecek" dedi.

Dmitriev açıklamasında, Ukrayna konusunda da diplomatik çözüme yakın olduklarını belirterek "Eminim Ukrayna'da diplomatik çözüm gerçekleşecek" dedi.

"GÖRÜŞME FİKRİ DOĞRU GELMEDİ"



ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile planladığı yüz yüze görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.



Trump, "Putin ile görüşme fikri doğru gelmedi ve iptal ettim. Ne zaman Putin'le konuşsam iyi bir sohbet oluyor ancak bir yere varmıyor" dedi.